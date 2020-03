Antonella Clerici, troppa arroganza: quella che abbiamo ora è un’opportunità

La conduttrice televisiva è stata intervistata recentemente dalla rivista Oggi e ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla piaga del Coronavirus che in queste ore mette in ginocchio il nostro Paese. “L’arroganza imperava prima di questa brutta cosa del Coronavirus. Adesso ci viene data un’opportunità per diventare tutti migliori…”, è ciò che ha dichiarato la Clerici rispetto a ciò che sta accadendo in queste ore nel nostro Paese.

In merito inoltre a queste giornate di quarantena che gran parte degli italiani sta trascorrendo nelle proprie case, la Clerici ha affermato che quando tutto sarà finito, noi italiani potremo essere fieri con il resto del mondo e orgogliosi delle nostre capacità e generosità. La conduttrice ha ricordato inoltre la gente meravigliosa che popola il nostro territorio nazionale. E ha Infine concluso la sua intervista regalando un sorriso ai lettori di Oggi. Ha infatti affermato: “Quando questa situazione si sarà risolta, noi italiani dimostreremo a tutto il resto del mondo di quale ‘pasta’ siamo fatti!”.

Attualmente la Clerici sta trascorrendo con la propria famiglia, ovvero il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, il proprio periodo di quarantena nella sua casa in Piemonte e nello specifico situata nella provincia di Alessandria.