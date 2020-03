Stasera in tv – Presa diretta: stasera su Rai 3 lo speciale, oggi 25 Marzo

Presa diretta stasera con lo speciale dedicato all’emergenza Coronavirus affronta le difficoltà cui il nostro sistema sanitario sta andando incontro a causa dell’epidemia e i suoi grandi pregi: tutte le anticipazioni

Lo speciale di Presa diretta stasera, 25 Marzo, inizierà alle ore 21.20 su Rai 3 e prevede reportage e l’intervento in collegamento di medici, scienziati e operatori sanitari che a rischio della propria stessa incolumità hanno dimostrato durante questa emergenza quanto il loro contributo sia, sia sempre stato e sempre sarà, alle base dell’equilibrio stesso del nostro sistema Paese. Il Covid-19 verrà messo sotto la lente d’ingrandimento della trasmissione a partire dal suo impatto sulla sanità sino all’impronta economico – sociale lasciata sull’Italia.

Scopriamo insieme dove ci porteranno le inchieste di Presa diretta.

Presa diretta, stasera lo speciale sul Coronavirus

“Ognuno di noi deve fare la sua parte.”

Questa frase – slogan di Presa diretta pone in risalto la componente sociale legata all’emergenza. Lo speciale si pone l’obiettivo di tenerci stretti perché “solo insieme possiamo farcela“. In queste settimane cruciali per definire i vincitori nella battaglia al contenimento del contagio, Riccardo Iacona ci dimostrerà perché nel mondo non siamo stati noi italiani i peggiori della classe.

Un’indagine a tutto tondo sul Coronavirus

Come è noto, la diffusione del contagio ha colpito fra i primi l’Italia, ma l’efficenza del nostro sistema sanitario nazionale ha saputo farci arrivare a questi giorni in cui, timidamente, il numero di contagiati secondo le statistiche sta iniziando a diminuire. Con un’analisi dettagliata sulla situazione Coronavirus il conduttore ci riporta a reportage sul sistema sanitario mostrandone punti di forza e talloni d’Achille. Si parlerà inoltre dei medici e personale sanitario tornato in Italia o in servizio dopo anni in pensione per dare una mano ai propri concittadini. I negozi e le altre attività economiche legati a proprietari cinesi residenti in Italia sono chiusi e questo non si deve al semplice rispetto delle norme emanate per frenare l’emergenza sanitaria. I cinesi sarebbero tornati verso le loro città natale da loro considerate più sicure rispetto all’Italia.

Le misure del Governo e gli interventi straordinari dell’Unione Europea basteranno per uscire da questo crisi economica e sanitaria? Ce lo dirà stasera Presa diretta.



