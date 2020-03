Stasera in tv – Maltese | il romanzo del commissario: cast, trailer e trama

Stasera in tv – Maltese | il romanzo del commissario: cast, trailer...

La miniserie Maltese. Il romanzo del Commissario, con cast stellare e trama tratta da una storia vera, racconta la vita di Dario Maltese, commissario che sfidò la mafia siciliana: trama del primo episodio in onda oggi, 25 Marzo

La prima delle quattro puntate della miniserie di Rai Maltese. Il romanzo del Commissario sarà in onda oggi, 25 Marzo, su Rai 2 ore 21.20.

Nella serie Kim Rossi Stuart veste i panni di Dario Maltese, commissario capo della Questura di Trapani. L’uomo di legge torna a vivere nella sua città natale per indagare sulla morte di un amico fraterno, ucciso davanti ai suoi occhi.

Il commissario Maltese finirà per contrapporsi alla mafia siciliana che, negli anni ’70, era nel pieno delle sue forze. Scopriamo insieme la trama del primo episodio della miniserie.

Maltese. Il romanzo del commissario, episodio 1.

È il 1976 quando da Roma il commissario della narcotici Dario Maltese si reca a Trapani per testimoniare al matrimonio del suo amico fraterno Gianni Peralta. Ben 20 anni prima Maltese aveva lasciato la città natale dopo il suicidio del padre poliziotto, prendendo le distanze da quel ricordo e dalla terra natìa. Sennonché, in occasione del lieto evento che coinvolge il collega e la futura moglie incinta di lui decide di tornare a Trapani. Alla vigilia della celebrazione, però, la coppia viene uccisa in un agguato proprio davanti ai suoi occhi impotenti.

La squadra

Spinto dal suo dolore e dal padre dell’amico, si trasferisce alla questura di Trapani e assieme alla squadre che era stata del commissario Peralta inizia le indagini. Con Saverio Mandarà, Cesare Millocca (detto U normannu), Ernesto Lo Giudice (U cunigghiu) e il maresciallo maggiore Lucio De Falco (U chiovu) comprende presto che Gianni aveva un’amante, Santina Spatuzza, e sposta la sua attenzione sul fidanzato di lei, Nicolò Miceli. Tuttavia il movente sentimentale non convince il commissario che, arrestato il latitante Miceli, ipotizza che l’uomo sia solo una pedina manovrata e che vi sia dietro l’agguato un piano più meditato di quello che sembra.

Maltese | Il romanzo del commissario, cast:

Kim Rossi Stuart: commissario Dario Maltese

Claudio Castrogiovanni: commissario Gianni Peralta

Francesco Scianna: Mauro Licata

Rike Schmid: Elisa Ripstein

Enrico Lo Verso: Luciano Consalvo

Paolo Ricca: Francesco Consalvo

Pippo Pattavina: senatore Melendez

Valeria Solarino: Giulia Melendez

Filippo Luna: sindaco Lamberto Scirè

Roberto Nobile: questore Aldo Saura

Eros Pagni: procuratore Leonci

Michela Cescon: sostituto procuratore Gabriella Montano

Antonio Milo: Saverio Mandarà

Marco Leonardi: Cesare Millocca

Rosario Terranova: Ernesto Lo Giudice

Alessandro Schiavo: Lucio De Falco

Giuseppe Schillaci: Loris Misilmeri

Lollo Franco: Enea Peralta

Liborio Natali: Alessio Leone

Alfredo Li Bassi: Leoluca Musumeci

Zoe Tavarelli: Rosalia Nitto

Tullio Sorrentino: faccendiere

Francesco Colella: Gaspare Renda

Salvatore Ragusa: Nicolò Miceli

Cloe Romagnoli: Noa Maltese

Fulvio Figuccia: Gianni Peralta ragazzo

