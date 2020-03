Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 25 Marzo

Si avvicina la finale del Grande Fratello Vip ed emergono le strategie dei concorrenti rimasti nella Casa: tutte le anticipazioni su cosa accadrà oggi, 25 Marzo

L’emergenza Coronavirus continua a gettare la sua ombra anche sui concorrenti che, però, nonostante la preoccupazione per l’epidemia non distolgono l’attenzione dall’imminente finale. Per mediare fra i fan che, vista la situazione, hanno chiesto la chiusura del programma e chi ha invece apprezzato il momento di spensieratezza portato nelle case italiane dagli inquilini, la rete ha deciso di concludere in anticipo questa quarta edizione. La messa in onda del GF Vip 4 inizierà alle ore 21.45 su Canale 5.

Scopriamo insieme cosa accadrà oggi in puntata, restando tutti insieme a casa, esattamente come i coinquilini di Mediaset.

Grande Fratello Vip 2020, finale anticipata e strappi alla regola

A causa dell’emergenza sanitaria, come sappiamo, molte decisioni riguardo programmi televisivi e palinsesto, sono state riviste in corsa. Questo è il caso per esempio di questa edizione del GF Vip che, a causa delle tante richieste e delle crescenti difficoltà a portare avanti il programma, si concluderà il prossimo 8 Aprile. Siamo, quindi, in dirittura di arrivo e ai coinquilini è stata concessa in questi giorni l’opportunità di vedere un film con allegato il monito degli autori rivolto ai telespettatori:

“Fate come loro… casa, divano e film“.