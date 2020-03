Rike Schmid, chi è Elisa della serie Maltese: carriera e curiosità

Chi è Rike Schmid, l’attrice tedesca protagonista della mini serie televisiva Maltese, in cui interpreta Elisa Ripstein: carriera e curiosità.

Rike Schmid ha trascorso la sua infanzia e giovinezza a Colonia. Ha avuto la sua prima esperienza teatrale all’età di dodici anni. Immediatamente dopo essersi diplomata al liceo nel 1999, ha interpretato un ruolo da protagonista in una serie tv tedesca.

Leggi anche –> Mia Wasikowska, chi è: vita e carriera dell’attrice australiana

Successivamente, la giovane attrice classe 1979 è stata protagonista di diverse pellicole e fiction, mentre dal 2003 al 2007 è apparsa accanto al premio Oscar Maximilian Schell in diverse stagioni della serie Il Principe e la fanciulla.

Leggi anche –> Mariangela Melato, chi era l’attrice: carriera e curiosità

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Carriera e curiosità sull’attrice tedesca Rike Schmid

Questo ruolo la fa conoscere in Italia, infatti la serie televisiva è stata trasmessa nel 2010 dalla televisione italiana, su Raitre. Oltre alla sua carriera di attore, ha studiato sociologia, psicologia e scienze dell’educazione presso l’Università di Colonia e la Libera Università di Berlino. Si è laureata nel 2009 con una laurea in sociologia.

Nel 2017, arriva il ruolo di protagonista femminile nella miniserie televisiva in quattro puntate Maltese – Il romanzo del Commissario, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e con Kim Rossi Stuart come interprete principale. Il suo personaggio è quello di Elisa Ripstein, ispirato alla fotografa Letizia Battaglia, fotoreporter nota come “la fotografa delle mafie”.