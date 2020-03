Il Coronavirus si sta diffondendo a macchia d’olio anche negli Usa, ma ancora in tanti si comportano da irresponsabili. E Naomi Campbell fa ricorso a Vincenzo De Luca.

In questi giorni hanno fatto molto discutere i discorsi pubblici tenuti da Vincenzo De Luca ai cittadini campani. Il governatore della Regione non ha risparmiato mezzi termini nel denunciare gli atteggiamenti irresponsabili da parte di numerose persone che hanno trasgredito il decreto governativo che impone a tutti di restare a casa.

De Luca in particolare aveva fatto riferimento ai “lanciafiamme” da mandare a casa di chi aveva intenzione di organizzare una festa di laurea. Per poi sottolineare come fosse incredibile che certa gente ancora non abbia compreso la gravità assoluta della situazione legata alla pandemia da Covid-19. Purtroppo in molti ancora tendono a sottovalutare il pericolo concreto che è in corso. Lo hanno fatto alcuni Paesi dell’Unione Europea, che avevano ritenuto esagerate le misure adottare a suo tempo già da parecchi giorni dall’Italia. Salvo poi ritrovarsi investiti da una altrettanto grave emergenza sanitaria.

Coronavirus Italia, Naomi Campbell mostra agli americani gli esempi italiani

Anche gli Stati Uniti inizialmente non ritenevano il Coronavirus qualcosa di serio, con delle dichiarazioni del presidente Donald Trump che in tal senso erano risultate assai eloquenti. Ma l’atteggiamento almeno da parte del Governo a stelle e strisce è cambiato. Solo che anche da quelle parti fin troppa gente non ha ancora compreso la reale portata della situazione. Qui addirittura c’è una vip assoluta che ha preso Vincenzo De Luca come modello. È Naomi Campbell, che ha postato i video di comunicazione del governatore della Campania per dare una svegliata ai cittadini britannici. Sul suo profilo Instagram, la top model ha raccolto un ‘medley’ delle parole rilasciate dal presidente della Regione con capoluogo Napoli. Scrivendo a coronamento di ciò: “Ascolta, America, ascolta”. In questa compilation figurano anche Antonio Decaro e Cateno De Luca, sindaci rispettivamente di Bari e Messina ed altrettanto in prima linea contro i cittadini che violano il decreto, irrispettosi della propria vita e di quella altrui.

