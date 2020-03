Ultimo Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 marzo 2020

La Madonna di Medjugorje ha condiviso in questo 25 marzo 2020 il tradizionale messaggio mensile rivelato ai veggenti: ecco il contenuto.

Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 marzo 2020

“Cari figli! Tutti questi anni Io sono con voi per guidarvi sulla via della salvezza. Ritornate a mio Figlio, ritornate alla preghiera e al digiuno. Figlioli, permettete che Dio parli al vostro cuore perché satana regna e desidera distruggere le vostre vite e il pianeta sul quale camminate. Siate coraggiosi e decidetevi per la santità. Vedrete la conversione nei vostri cuori e nelle vostre famiglie, la preghiera sarà ascoltata, Dio esaudirà le vostre suppliche e vi darà la pace. Io sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche -> Medjugorje, Andrea testimonia la sua guarigione inspiegabile in Bosnia