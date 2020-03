Laura Chiatti: l’attrice ha pubblicato su Instagram una foto assieme al primogenito Enea. Il piccolo è stato criticato e lei da brava mamma ha reagito.

Laura Chiatti è una splendida attrice, ma è anche e soprattutto una mamma di due altrettanto bellissimi bambini: Enea e Pablo, avuti dal marito, anche lui attore, Marco Bocci. La famiglia viene al primo posto per lei, tanto da aver diradato gli impegni di lavoro per poter accudire in prima persona i suoi figli, non affidandoli a tate o ad estranei.

Laura Chiatti: la foto del figlio che la fa infuriare

Particolarmente attiva su Instagram, dove può vantare ben 1 milione di followers, Laura condivide con i fan gli scatti della sua vita privata, soprattutto quella con il marito e i figli. Spesso in passato per la sua schiettezza è stata criticata, visto che quando attaccano i bambini non le manda di certo a dire, nonostante sia un personaggio pubblico.

Qualche tempo fa degli haters la criticavano perché faceva tenere i capelli troppo lunghi ai piccoli, che così poteva capitare venissero scambiati per bimbe. Lei ha sempre fatto spallucce e difeso le sue scelte. Ora che il “problema” capelli sembra non interessare più, visto che è stato dato un taglio alla chioma, qualcuno si è permesso di giudicare il primogenito Enea per il suo aspetto.

Dopo infatti aver pubblicato una foto assieme al figlio maggiore, un utente ha scritto: “Ha mangiato troppo la bambina??? 🤔🤔🤔😳🙏😂”. Per fortuna in tanti si sono schierati dalla parte dell’attrice, con messaggi come: “non capire che è un bimbo e voglio dire si chiama ENEA ! Ma poi la piccolezza del suo cervello 🧠 e la sua profonda idiozia rendono questo messaggio ancora più ridicolo. Si nasconda please”, oppure “vergogna,con quello che tutti stiamo passando ci mettiamo a fare BULLISMO e sa una donna,mi auguro che non sia una MADRE altrimenti che insegna ai figli!👎👎complimenti Laura e’ bellissimo 😍😍😍e non gli manca nulla!!❤❤❤😍”.

Anche Laura è intervenuta con una risposta secca, che non lascia interpretazioni: “E’ un bambino e mangia quanto vuole! E’ un po’ cicciottello? Avrà tempo per le diete”.