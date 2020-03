Kim Rossi Stuart, chi è: età, carriera, vita privata dell’attore

Kim Rossi Suart è uno dei più noti e amati attori italiani, con una lunga e brillante carriera alle spalle. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Kim Rossi Stuart è uno degli attori più celebri, eclettici e amati del cinema italiano. Nel corso della sua lunga straordinaria carriera (ha cominciato a recitare ad appena 13 anni!) è passato da ruoli drammatici a comici convincendo non solo il grande pubblico, ma anche la critica più severa. Noto soprattutto per la sua partecipazione a Fantaghirò, la celebre miniserie in cui interpretava Romualdo, si è anche cimentato con successo nel campo della regia e non solo. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Kim Rossi Stuart

Kim Rossi Stuart è nato a Roma il 31 ottobre 1969 sotto il segno dello Scorpione. Suo papà, Giacomo Rossi Stuart, era un attore originario di Perugia, mentre la mamma Klara Muller, di origini tedesche e olandesi, faceva la modella. Kim è cresciuto con tre sorelle, Ombretta, Loretta e Valentina, ma solo con quest’ultima ha condiviso la passione per il mondo del cinema.

Pur avendo riscosso un enorme successo come attore, Kim Rossi Stuart ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata. Sappiamo però che da molti anni è legato alla collega e attrice Ilaria Spada, classe 1981, che lo ha anche reso papà di Ettore nel 2011. La scintilla tra i due sarebbe scattata durante una cena a casa della conduttrice televisiva Caterina Balivo, amica del cuore della Spada. Il matrimonio, però, è arrivato molti anni dopo l’inizio della relazione, ed è stato celebrato in gran segreto il 2 marzo 2019, con invitati solo i parenti e gli amici più stretti. Nel luglio 2019 è nato anche il secondogenito della coppia, Ian.

La famiglia di Kim Rossi Stuart ha una residenza a Villa San Giovanni in Tuscia, un comune di appena mille abitanti in provincia di Viterbo, in una meravigliosa tenuta, ma vive a Roma, in una casa altrettanto bella. Nel 2019, infine, l’attore ha pubblicato anche il suo primo romanzo, Le guarigioni.

