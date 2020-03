John Wick: trama, cast, curiosità del film con Keanu Reeves

John Wick: tutte le informazioni sul film del 2014 in onda alle 21.26 su Italia Uno con protagonista Keanu Reeves.

La scelta di puntare sui film è sicuramente vincente per Italia Uno, visto che per esempio con la saga di Harry Potter la rete si conferma leader tra i giovani. Anche questa sera ci sarà una pellicola capace di attirare una certa fascia di pubblico: si tratta di John Wick, un film del 2014 di Chad Stahelski e scritto da Derek Kolstad, primo capitolo dell’omonima serie con protagonista Keanu Reeves.

John Wick: trama

John Wick, ex killer professionista, ha lasciato la sua vita criminale per sposarsi con Helen, ma dopo pochi anni sua moglie muore a causa di una malattia. Al funerale, il suo vecchio collega Marcus gli fa le condoglianze, ma John ha dei forti sospetti che sia un gesto disinteressato.

Tornato a casa riceve l’ultimo regalo di Helen, un cane che la moglie gli ha lasciato per non farlo stare solo. A una stazione di servizio ha uno scontro con Iosef, che vorrebbe comperare la sua auto, una Mustang d’epoca. Quella notte, Iosef e un amico irrompono a casa di John per rubargli la macchina, picchiandolo e uccidendogli il cane. Quando si riprende dalla pestaggio, John seppellisce il cane e parte per una vendetta in cui ritroverà quello che era e ovviamente il suo passato.

Cast

Del cast fanno parte Keanu Reeves (Jonathan “John” Wick), Michael Nyqvist (Viggo Tarasov), Alfie Allen (Yosef Tarasov) Willem Dafoe (Marcus) e Dean Winters (Avi)

Curiosità