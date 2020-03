Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti puntata 25 marzo 2020

Fuori dal coro: tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata del 25 marzo 2020

Continua l’appuntamento con l’informazione Mediaset e in particolare Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. La scorsa settimana, andato in onda di martedì, ha ottenuto un a.m. di 1.286.000 spettatori con il 5.54% di share. Su Rai1 Ricominciamo da Noi ha conquistato 3.620.000 spettatori pari al 12.78% di share. Su Canale 5 la replica di Viaggio nella Grande Bellezza – Il Vaticano ha raccolto davanti al video 1.882.000 spettatori pari al 7.02% di share. Su Rai2 Pechino Express – Le Stagioni dell’Oriente ha interessato 2.449.000 spettatori pari al 9.12% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Camera dei Segreti ha catturato l’attenzione di 4.192.000 spettatori (16.43%). Su Rai3 #Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.558.000 spettatori pari ad uno share del 5.86%. Vediamo insieme le anticipazioni per mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 21.25

Fuori dal coro: anticipazioni

Di nuovo al centro della puntata l’emergenza sanitaria del Coronavirus che da circa un mese ha colpito il nostro Paese.

Durante la puntata Mario Giordano discuterà con i suoi ospiti soprattutto dell’aspetto economico che la pandemia avrà sul nostro Paese. E poi ancora si discuteranno le nuove restrizioni e divieti annunciati dal Premier Giuseppe Conte durante l’ultima conferenza stampa per cercare di arginare il contagio.

Oltre all’emergenza Coronavirus, in studio si discuterà anche del decreto Cura Italia per venire aiuto a chi attualmente non sta lavorando. Si cercherà di chiarire i dubbi in tema di mutuo, versamenti fiscali, rinvio degli adempimenti fino ai requisiti per autonomi e partite Iva che possono richiedere il bonus di 600 euro.

Gli ospiti di Mario Giordano della puntata saranno: Massimo Galli, primario del Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, Carlo Calenda europarlamentare di Azione, Vittorio Feltri direttore di “Libero Quotidiano” e l’imprenditrice Elisabetta Franchi.