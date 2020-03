Fabrizio Corona commuove tutti: “Figli proteggete i vostri padri”

A corollario di una bellissima serie di scatti che lo ritraggono con il figlio Carlos da bambino, Fabrizio Corona lancia un altro messaggio agli italiani.

Da quando Fabrizio Corona ha ottenuto i domiciliari, il suo rapporto con il figlio Carlos si è stretto molto. L’ex re dei paparazzi ha sempre dimostrato di voler essere una figura presente per il figlio, ma in questi ultimi mesi i suoi post dedicati al loro rapporto sono più frequenti e mostrano apertamente tutto l’amore che prova. Bellissima, qualche settimana fa, la foto che li ritrae insieme in piscina quando Carlos era ancora un bambino. Divertente e tenero il video in cui i due si sfidano in casa con un pallone: una scena, quella, che qualunque bimbo italiano ha vissuto almeno una volta nella vita con il proprio padre.

Leggi anche ->Fabrizio Corona: “La quarantena non è il carcere, state in casa”

Questa mattina Fabrizio si è alzato con piglio comunicativo. Prima ha pubblicato un post in cui invita gli italiani a rimanere in casa. In questo faceva notare come i suoi giorni di “Quarantena” sono oltre 400, sottolineando come il carcere sia una prova decisamente più dura da affrontare. Quindi concludeva spiegando che 20 giorni in casa sono uno sforzo minimo a confronto.

Leggi anche ->Fabrizio Corona, il messaggio del figlio Carlos sul Coronavirus scatena le polemiche

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Fabrizio Corona: “Figli proteggete i padri”

Visualizza questo post su Instagram Figli, proteggete i vostri padri. Soprattutto ora. @carlosmariacoronathereal @nina__moric Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: 24 Mar 2020 alle ore 4:13 PDT

In un secondo post in cui vengono mostrare delle foto di Fabrizio e Carlos insieme, Corona scrive: “Figli, proteggete i vostri padri. Soprattutto ora”. Un messaggio rivolto sicuramente a quei figli che si trovano a dover evitare comportamenti errati per non contagiare i padri, ma anche alla propria famiglia. Proprio il figlio rappresenta per Fabrizio un’ancora di salvezza, un motivo in più per cambiare, migliorarsi, evitare gli errori che lo hanno portato a vivere esperienze estreme. Non a caso, alla fine del post l’ex re dei paparazzi tagga sia l’ex moglie che il figlio.