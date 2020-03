Coronavirus in laboratorio, il filmato del tg3 del 2015: creato un supervirus dai pipistrelli

Un servizio del Tg3 Leonardo del novembre 2015 getta una luce inquietante sull’origine del covid-19, ovvero che il virus che sta creando questa pandemia che ha messo in ginocchio l’Italia e il mondo sia stato creato in laboratorio. L’ipotesi che il covid-19 fosse sfuggito ai ricercatori dei laboratori medici di Wuhan è stata subito presa in considerazione fra complottismo e dati reali. I dati reali che hanno fatto pensare ad una creazione umana del virus è il fatto che nella città di Wuhan si trova effettivamente un laboratorio di ricerca sui virus e si sa che la Cina da tempo studia il virus della Sars, ovvero della Sindrome respiratoria acuta.

Gli scienziati: virus naturale, non di laboratorio

Gli scienziati hanno affermato che il sars-CoV-2, questo il nome del coranavirus, è di origine biologica ed hanno così smentito categoricamente l’ipotesi del laboratorio. Stando agli esperti di biologia molecolare questo virus sarebbe il risultato dell’evoluzione naturale di altri virus, non un prodotti ingegneria genetica.

Confrontando i dati genetici ad oggi disponibili per diversi tipi di coronavirus – ha detto Kristian Andersen, dello Scripps Research Institute di La Jolla che ha condotto il lavoro – possiamo risolutamente determinare che il Sars-CoV-2 si è originato attraverso processi naturali”.

Gli scienziati hanno osservato che il legame fra lo spike del virus, una sorta di uncino molecolare, e l’incastro con la molecola ‘Ace2’, nostro recettore nella regolazione della pressione del sangue, è così perfetto che non può essere altro che il frutto di una selezione naturale e non il prodotto dell’ingegneria genetica. E non solo. “Altre caratteristiche del virus, la sequenza genetica di Rbd e la ‘spina dorsale’ del virus – ha concluso Andersen – ci portano a scartare l’ipotesi della manipolazione di laboratorio come possibile origine del Sars-CoV-2″.

Servizio del tg3 del 2015: supervirus polmonare dalla Cina

Sebbene il parere scientifico resta l’unico a cui dare ascolto, è indubbio che sentire il servizio del 16 novembre 2015 del telegiornale scientifico Leonardo sia quanto mai inquietante. Si parla infatti di un virus creato in laboratorio che provoca la polmonite, un coronavirus creato da topi e pipistrelli.

Qui il link del video del tg3 Leonardo -> http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-5e3275ba-475c-4cf4-b402-1e27dc47565b.html

“Scienziati cinesi – dice il lancio del servizio – creano un supervirus polmonare da pipistrelli e topi. Serve solo per motivi di studio, ma sono tante le proteste. Vale la pena creare una minaccia così grande per poterla esaminare?” Il servizio entra poi nel dettaglio: “un gruppo di ricercatori innesta la proteina presa dai pipistrelli sul virus della Sars ricavato dai topi e ne esce fuori un supervirus che può colpire l’uomo. Resta chiuso nei laboratori e serve solo per motivi di studio, ma il rischio è grande perché può contagiare l’uomo direttamente dai pipistrelli”.

E quest’ultimo passaggio, ossia che la trasmissione può avvenire direttamente dai pipistrelli, rende ancora più inquietante il tutto, dato che proprio così sembrerebbe che il covid-19 sia stato trasmesso all’uomo.