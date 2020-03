Coronavirus, allarme dell’Ema: “Attenzione ai farmaci falsificati”

L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) invita tutti i cittadini a non acquistare medicinali da siti web non autorizzati sull’onda della paura del Coronavirus.

Non acquistare medicinali da siti web non autorizzati e da altri venditori che stanno facendo leva sui timori e sulle preoccupazioni diffuse legate al Coronavirus. Questo l’invito rivolto dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) a tutti i cittadini alle prese con la pandemia.

I “furbetti” dei farmaci anti-Coronavirus

Massima attenzione, dunque, nei confronti dei venditori che sostengono che i loro prodotti siano in grado di curare o prevenire il Coronavirus o danno l’impressione di garantire un facile accesso a medicinali legali che altrimenti non sarebbero direttamente disponibili: potrebbe infatti trattarsi di medicinali falsificati che contengono il principio attivo sbagliato, nessun principio attivo, il principio attivo corretto, ma in quantità errate, o ancora sostanze molto dannose che non dovrebbero essere impiegate nei medicinali. Fermo restando che al momento non esistono farmaci autorizzati per curare il Coronavirus.

E’ bene dunque acquistare i medicinali solo da farmacie o rivenditori locali, da farmacie online registrate presso le autorità nazionali. Sul sito web dell’Ema – o per l’Italia direttamente sul sito del Ministero della Salute – è disponibile un elenco delle farmacie online registrate dei Paesi UE. Si raccomanda inoltre di controllare sempre che la farmacia/parafarmacia online riporti il logo che ne certifica l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

