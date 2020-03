Antonino Chef Academy: anticipazioni puntata 25 marzo 2020

Antonino Chef Academy: tutte le anticipazioni sulla terza puntata in onda su Tv8 dopo la messa in onda su Sky lo scorso inverno.

Nuova puntata per questo cooking show voluto e presentato da Antonino Cannavacciuolo che vede protagonisti alcuni giovani cuochi professionisti il cui obiettivo è quello di vincere la possibilità di andare a lavorare a Villa Crespi, il ristorante stellato dello chef.

Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Su Rai1 il film in prima tv Assassinio sull’Oriente Express ha conquistato 6.363.000 spettatori pari al 22.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.03 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.899.000 spettatori pari al 18.8% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 5 minuti: 1.818.000 – 23.2%). Su Rai2 X Men 2 ha interessato 715.000 spettatori pari al 2.6% di share. Su Italia 1 Segnali dal Futuro ha intrattenuto 1.783.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Speciale TG3 – Ce la Faremo ha raccolto davanti al video 1.558.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Speciale Stasera Italia totalizza un a.m. di 1.658.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Atlantide – La Paura e il Coraggio ha registrato 575.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Antonino Chef Academy segna 588.000 spettatori con il 2.1%. Vediamo insieme le anticipazioni per questa puntata.

Antonino Chef Academy: anticipazioni

Nell’Accademia di Antonino Cannavacciuolo la tensione comincia a farsi sentire: i giovani cuochi sanno infatti che la posta in gioco è molto alta, visto che il premio finale è entrare nella brigata dello chef a Villa Crespi.

In questo terzo appuntamento, ci sarà anche un candidato esterno che dovrà scontrarsi con Giubilato, rimandata da Cannavacciuolo. Riuscirà la ragazza a rimanere all’interno dell’Accademia o dovrà andarsene? Successivamente, nell’Aula Magna del Castello Dal Pozzo di Oleggio Castello, i ragazzi dovranno confrontarsi con la gastronomia francese e replicare un piatto che prevede una perfetta crepinette, un flan e una salsa tradizionale. E poi ancora: trasferta nel centro di Milano per il test fuori sede: i ragazzi andranno in Galleria Vittorio Emanuele II, al ristorante Savini, per trasformarsi in maître e convincere lo chef di essere in grado di organizzare anche il servizio di sala. Infine, ci sarà una prova di pasticceria con ospite lo chef Paolo Griffa.