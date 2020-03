Antonella Elia Fernanda Lessa | rissa con parolacce e scontro fisico

Il duo Antonella Elia Fernanda Lessa mal si sopporta sin dal primo giorno insieme nella casa del Grande Fratello Vip 4. Ciò che è successo ora è molto grave.

Scontro feroce al Grande Fratello Vip 4 tra Antonella Elia e Fernanda Lessa. Le due se ne sono dette di tutti i colori nel corso della notte, e come se nomn bastasse c’è stato anche uno scontro fisico. Tutto per colpa di alcuni biscotti senza glutine.

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip: la “scoperta” di Patrick – VIDEO

La Elia ha accusato apertamente l’ex modella brasiliana di averle rubato tre pacchi di biscotti, prendendoli dal suo armadio senza prima chiedere il permesso. Quindi ha preteso una restituzione immediata. Ma Fernanda Lessa ha fatto orecchie da mercante, cercando in tutti i modi di evitare Antonella Elia che provocatoriamente le si è parata davanti. La sudamericana a quel punto, visibilmente irritata, l’ha spintonata. Negativamente sorpresa, la Elia ha urlato: “Che hai fatto!? Mi hai messo le mani addosso?”. La combattiva Fernanda però ha risposto con tono minaccioso: “Vieni, vieni, vieni qua se hai il coraggio”. Ci è voluto l’intervento degli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 4 per dividerle. Ma non sono mancati ulteriori scontri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Grande Fratello Vip, l’attacco di Clizia Incorvaia: “Sfogate rabbia su di me”

Antonella Elia Fernanda Lessa, l’ennesimo scontro finisce malissimo

Andrea Denver, Antonio Zequila, Sossio Aruta e Licia Nunez hanno fatto di tutto per separare le due, che stavano continuando a lanciarsi insulti reciproci. Proprio Denver, in un conciliabolo con Sossio, ha affermato di essere esterrefatto da questo comportamento da parte di entrambe le donne. “Un comportamento del genere non è tollerabile. Stanno facendo questo da quando siamo entrati nella casa”. Sembra scontato che la produzione del reality show di Canale 5 prenderà provvedimenti nei confronti di tutte e due le contendenti. Che tra l’altro sono in nomination assieme a Licia Nunez, con il televoto che decreterà l’uscita di una di loro.