Stasera in tv – Pechino Express 2020: anticipazioni di oggi 24 Marzo

L’adventure game Pechino Express 2020 continua stasera con il suo settimo appuntamento e senza I Sopravvissuti, eliminati dalla competizione: cosa accadrà questa sera

Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente continua il suo viaggio ai limiti del surreale, con i suoi agguerriti concorrenti e il suo (cattivissimo) conduttore, Costantino della Gherardesca. L’adventure game di Rai 2 inizierà alle ore 21.20 e ci porterà in Cina, una lunga settima tappa che parte da Xijiangyuan per arrivare a Wuzhou.. Mettiamoci comodi e restiamo a casa quindi, ricordando che la trasmissione è stata girata molto prima che si diffondesse il Coronavirus.

Leggi anche –> Stasera in tv – Permette? Alberto Sordi: il film su Rai 1, oggi 24 Marzo

Pechino Express 2020:

i concorrenti percorreranno 384 km per raggiungere la meta

Eliminati I Sopravvissuti, Gennaro Lillio e Vera Gemma, i superstiti giungono alla settima tappa della competizione: un viaggio che parte da Xijiangyuan (nella regione dello Guangxi) per giungere a Wuzhou.

A Xijiangyuan i concorrenti di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente, si ritroveranno in un piccolo villaggio di agricoltori e pescatori che riporta la mente a un modo di vivere cadenzato e metodico e a epoche passate, lontane nel tempo.

In territorio cinese le avventure dei concorrenti continuano su un tracciato di ben 384 chilometri su cui ci sarà una sosta intermedia, a Yangshouo, dove i concorrenti si sfideranno per ottenere la vittoria nella Prova Vantaggio. La puntata della prossima settimana porterà le coppie in gara in Corea del Sud.

Le coppie concorrenti di Pechino Express:

I Wedding Planner

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi I Gladiatori

Max Giusti e Marco Marzocchi Le Collegiali

Nicole Rossi e Jennifer Poni Mamma e Figlia

Wendy Kay e Soleil Sorge Le Top

Ema Kovac e Dayane Mello

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI