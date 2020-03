Stasera in tv film – Pelé (2016): film, cast, trama e trailer del film di oggi

Pelé, film biografico ispirato alla vita e alle gesta sportive del famoso calciatore, riporta all’infanzia del campione e alla sua passione nata nelle favelas brasiliane: in onda oggi, 24 Marzo

La pellicola diretta da Jeff e Michael Zimbalist, Pelé è il film biografico ispirato alla vita del campione calcistico che dalle favelas braziliane lo vede emergere grazie al suo talento e alla sua incrollabile forza interiore. La passione per il calcio in questo film si diffonde sempre più a ogni fotogramma ed è per questo imperdibile per un amante di questo sport. Il lungometraggio stasera in televisione sarà in onda su Canale 5 ore 21.20. Vediamo insieme di seguito trama, cast e trailer del film.

Pelé (2016), trama del film

Figlio dell’ex calciatore Diondinho e di una casalinga, Edson Arantes do Nascimento (il futuro Pelé) cresce giocando a calcio fra i vicoli delle favelas brasiliane e il misero campetto di Bauru. Soprannominato Dico dagli amici, pur giocando senza scarpe e con palle di stracci, dimostra presto il suo precoce talento.

La disfatta del Maracanazo

Nell’estate del 1950 la sua essenza e quella di tutto il Brasile si spegne nell’assistere alla disfatta del Maracanazo, una sconfitta-simbolo che si abbatte funesta sull’anima della popolazione spezzandone lo spirito fiero. Da quel momento il padre di Dico abbandona il rispetto per il calcio e con questo smette anche di immaginare ogni possibile futuro di suo figlio nel mondo del pallone. Mentre Pelé aiuta sua madre nelle faccende di casa, incontra José Altafini che con i suoi sfottò finisce per riaccendere nel ragazzo un forte senso di rivalsa. Edson si iscrive a un torneo giovanile assieme agli amici di sempre e arriva in finale per scontrarsi proprio con la squadra di Altafini. La partita, nonostante gli scarsi mezzi di cui dispongono, viene dominata da Pelé e i suoi compagni che, però, perdono la competizione 6 a 5. Grazie all’intervento della madre, che contatta l’osservatore Waldemar de Brito (che lo aveva già notato) Dico viene inserito nella formazione giovanile del Santos. Lo stile Ginga di Pelé viene osteggiato dall’allenatore che vorrebbe un gioco più tattico, più pensato, più all’europea.

Tuttavia Pelé, pur su campi sempre più internazionali e nonostante il passare del tempo, non riuscirà mai ad adeguarsi al monito e continuerà a rendere il calcio spettacolare, giocando con lo stesso sentimento puerile ed entusiasta fioritogli dentro fra le lamiere delle favelas.

Pelé (film) cast:

Kevin de Paula (Pelé)

Leonardo Lima Carvalho (Pelé, bambino)

Seu Jorge (Dondinho)

Vincent D’Onofrio (Feola)

Diego Boneta (José Altafini)

Rodrigo Santoro (annunciatore brasiliano)

Colm Meaney (George Raynor)

Pelé (cliente dell’albergo svedese dove la Nazionale Brasiliana è in ritiro)

Pelé, trailer del film

