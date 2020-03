Stasera in tv film – Commando: film, cast, trama e trailer del film di oggi

Il film Commando con Arnold Schwarzenegger e diretto dal regista Mark L. Lester andrà in onda oggi, 24 Marzo: cast, trama e trailer del film di Rete 4

Il film evergreen di Rete 4 Commando, con Schwarzenegger in uno dei ruoli che lo ha reso più famoso, andrà in onda questa sera in tv dalle ore 21.20 circa. Realizzata nel 1985, la pellicola diretta dal regista Mark L. Lester ottenne la candidatura al Saturn Award per premio della categoria Migliori effetti speciali.

Scopriamo insieme la trama del film.

Commando, trama del film

John Matrix, colonnello dei marines in congedo, è tornato a vivere con la figlia di dieci anni nella loro casa sulle montagne. Finalmente insieme al papà dopo tanto tempo, la piccola Jenny chiede a John di rimanere con lei nella loro piccola fortezza fra i monti e di non lasciarla più per andare in missione. Il colonnello fa la sua promessa, poco convinto, e subito gli eventi lo costringono a smentirsi. Il protagonista viene avvisato dall’ex generale Franklin Kirby riguardo alcuni criminali che stanno per venire a prenderlo, ma né l’avviso né la sua scorta riescono a impedire che l’attacco a sorpresa vada a buon fine. Il colonnello viene catturato e sua figlia rapita per costringerlo a svolgere una missione omicida. Il capo della banda criminale è Bennett, ex membro della squadra di John Matrix da lui cacciato per eccessiva brutalità, ingaggiato dal dittatore Arius per rapirlo. Secondo il dittatore solo il connello potrà portare a termine l’assassinio politico che gli permetterà di compiere un colpo di Stato a Val Verde. John si fa pedina e inizia col seguire alla lettera il piano, ma presto tramuterà la strategia in un attacco implacabile contro i rapitori di sua figlia.

Cast completo:

Arnold Schwarzenegger (Colonnello John Matrix)

Rae Dawn Chong (Cindy)

Dan Hedaya (Arius)

Vernon Wells (Bennett)

James Olson (Generale Franklin Kirby)

David Patrick Kelly (Sully)

Alyssa Milano (Jenny)

Bill Duke (Cooke)

Drew Snyder (Lawson)

Sharon Wyatt (Leslie)

Michael Delano (Forrestal)

Bob Minor (Jackson, Uomo Di Kirby)

Michael Adams (Harris, Uomo Di Kirby)

Carlos Cervantes (Diaz)

Charles Meshack (Henriques)

Ava Cadell (Ragazza del Motel)

Mikul Robins (Ragazzo del Motel)

Bill Paxton (ufficiale controllo aereo)

Branscombe Richmond (Vega)

Trailer del film

