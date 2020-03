Conosciamo meglio la storia di Paola Tiziana Cruciani: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’attrice

Paola Tiziana Cruciani nasce a Roma nel 1958. Dal 1979 al 1981 frequenta il primo Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti al Teatro Brancaccio di Roma con il diploma. Crea il gruppo comico La Zavorra iniziando così la sua carriera televisiva e teatrale. Poi si è dedicata all’insegnamento del mestiere ai giovani aspiranti attori. Inizia alavorare come attrice, autrice e regista: tante le opere come Torno a casa lessa, Cose di casa, Sole 24 ore ed altre. Inoltre, è stata protagonista in Ultima chiamata di Josiane Balasko, con Pino Quartullo. Debutta al cinema nel film Fatto su misura del 1984. Recita nei film di Paolo Virzì, Alessandro D’Alatri, Giovanni Veronesi. Nel 1999 è candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Baci e abbracci di Paolo Virzì. Sempre con Virzì recita in Tutta la vita davanti del 2008.

Paola Tiziana Cruciani chi è: età, carriera e vita privata

Ha un account Instagram che vanta circa 4mila followers.