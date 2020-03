Oroscopo di Paolo Fox: l’appuntamento con la previsione astrale segno per segno tratta dall’unica app ufficiale del famoso astrologo.

In questi tempi così bui dovuti al Coronavirus, in molti si affidano alla predizione del futuro per cercare di vivere i giorni che ci aspettano senza uscire di casa con un po’ più di ottimismo. Cosa dice l’oroscopo di oggi, martedì 24 marzo? Vediamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete. Nel pomeriggio torna una buona carica di vitalità ma devi fare attenzione in certi legami, specie con i segni Capricorno e Bilancia. La forza delle stelle aiuta i sentimenti, nonostante il periodo di restrizioni, nuovi amori e nuove amicizie.

Toro. Sia in famiglia che sul lavoro ci vuole un po’ di pazienza, d’altronde i tempi sono difficili per tutti. In ogni modo questo Giove favorevole ha in programma qualche novità per te entro l’estate. Anche per quanto riguarda la tua salute ci vuole un minimo di accortezza in più.

Gemelli. Ci sono tensioni che dovrai tenere sotto controllo e credo proprio che le giornate in arrivo debbano essere prese con le pinze anche per eventuali azioni di lavoro che vanno rimandate direttamente alla prossima settimana.

Cancro. Senti di dover allontanare qualcuno che in effetti tende a proteggerti in maniera eccessiva. Per quanto riguarda le questioni pratiche, con questo Saturno in opposizione è normale che tu debba rivedere alcuni accordi.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Se hai un’attività indipendente devi pensare ad un cambiamento che potrebbe essere radicale e strutturale. Fortunatamente in amore noto un certo recupero dopo un inizio mese da dimenticare.

Vergine. Evita di essere drastico in amore, prendi tempo perché i problemi maggiori non sono legati al tuo modo di fare ma ad una certa assenza del partner che stai notando già da qualche giorno. Non sai se agire in maniera drastica o rimandare certe tue azioni determinate.

Bilancia. Basta solamente un sorriso per attirare l’attenzione delle persone che ti stanno attorno! Ricordo che questo è un periodo molto intrigante per quanto riguarda le amicizie: anche se non ci possiamo muovere, si possono stabilire nuovi contatti con i social.

Scorpione. Sarai particolarmente colpito da una notizia, da un avvenimento che accadrà proprio nel corso delle prossime ore. Per quanto riguarda il denaro, fai molta attenzione: una spesa importante andrà rimandata.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Almeno fino a giovedì potrai contare su una grande energia positiva che dovrai e potrai elargire a tutte le persone che ti stanno attorno. Mentre l’amore ha sempre bisogno di cautela.

Capricorno. Le uniche incertezze riguardano la forma fisica perché da qualche tempo sei sotto pressione. Il periodo invita a verificare la tenuta di un rapporto, soprattutto nel corso delle prossime ore, sarà bene evitare noiose discussioni.

Acquario. E’ un periodo sofferto, infatti dobbiamo ricordare che sono molti i pianeti che mettono alla prova le persone del tuo segno. Ma attenzione, potrebbero anche portare una crescita! E’ necessario chiudere un rapporto logorato o magari rivederlo.

Pesci. Qualche tensione è possibile, soprattutto le questioni famigliari e professionali possono impensierire più del previsto. E’ possibile che debba discutere con un capo o comunque con una persona che vuole mettere per forza bocca sul tuo lavoro. Non permettere a nessuno di sindacare sul tuo operato.