Guido Bertolaso positivo al Coronavirus: “Sono in isolamento”

Guido Bertolaso, chiamato dalla Regione Lombardia per dare una mano con la gestione dell’emergenza , è risultato positivo al Coronavirus.

Nei giorni scorsi Guido Bertolaso era stato scelto dalla Regione Lombardia come supporto per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Grazie alla sua esperienza, infatti, Bertolaso rappresenta una grande risorsa per le autorità sanitarie. Il supporto suo e della sua equipe alla causa, però, dovrà continuare a distanza. Giunta da poco, infatti, la notizia che l’esperto è positivo al Covid-19.

Bertolaso: “Sono positivo al Covid-19”

Ad annunciarlo a tutti tramite la sua pagina Facebook è lo stesso Bertolaso: “Sono positivo al Covid-19. Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”.

