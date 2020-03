Greta Thunberg e il padre in autoisolamento: “Sintomi da Coronavirus”

Sintomi da Coronavirus per Greta Thunberg e il padre, che si mettono in autoisolamento: l’attivista lancia un messaggio importante.

Greta Thunberg afferma che lei e suo padre, l’attore svedese Svante Thunberg, sembrano essere stati infettati dal Coronavirus. I due sono di recente tornati da un viaggio in Europa.

I due erano in viaggio prima che le restrizioni fossero imposte in diversi paesi. Lo ha spiegato la giovane attivista contro i cambiamenti climatici in un’intervista a The New Scientist.

Coronavirus: Greta Thunberg lancia un messaggio importante

Tuttavia, sottolinea che nessuno dei due è stato testato per il virus, poiché la Svezia sta solo testando le persone con i sintomi più gravi e quelli inclusi tra i soggetti a rischio. Ha spiegato la ragazza: “Sono tornata a casa dall’Europa centrale e poi mi sono isolata fin dall’inizio, perché pensavo che avrei potuto anche averlo preso sui treni e quindi non voglio mettere a rischio nessun altro”.

“Ma ho iniziato a sentire alcuni sintomi dopo alcuni giorni. Allo stesso tempo, mio ​​padre avvertiva sintomi molto più intensi”, ha proseguito Greta Thunberg. La 17enne ha detto di voler spiegare alla gente quanto è stato facile contrarre la malattia senza sapere di averla. I ricercatori hanno scoperto che molti casi a livello globale sono stati asintomatici. Per tale ragione lancia un invito a seguire le disposizioni e le misure di allontanamento sociale imposte dai governi.