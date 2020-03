Grande Fratello Vip: la “scoperta” di Patrick – VIDEO

La “scoperta” di Patrick al Grande Fratello Vip: il concorrente ha visto un passaggio segreto dietro un oblo all’interno della Casa.

Sorpresa al Grande Fratello Vip: Patrick Pugliese, storico concorrente della prima edizione del Grande Fratello, in esplorazione dentro la casa si è accorto di qualcosa che non aveva mai notato nessuno.

Il concorrente era nella camera oblò e maneggiava con dei pannelli, quando si è accorto che questi si muovevano. Dietro questi, era nascosto un passaggio segreto.

Da questo passaggio all’interno della stanza oblò, secondo quanto è stato possibile capire, si può accedere ad altri ambienti. Non è chiaro se questo pertugio avrebbe dovuto essere utilizzato per qualche prova, poi annullata per ragioni di sicurezza o per il Coronavirus. Fatto sta che Teresanna, la prima a cui Patrick ha rivelato la scoperta, si è detta molto sorpresa e stupita di tutto ciò.