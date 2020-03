Grande Fratello VIP, Paola Di Benedetto attacca: “Lui è un finto buono”

Grande Fratello VIP, ormai quasi alla fine Paola Di Benedetto attacca un concorrente della casa: “Lui è un finto buono”. Ecco a chi si riferisce.

Questa ultima edizione del Grande Fratello VIP sta ormai giungendo alla fine. Mentre il coronavirus continua a preoccupare la popolazione mondiale, manca sempre meno all’ultima puntata del reality show di Alfonso Signorini: presto anche i concorrenti della Casa saranno fuori, e dovranno fare i conti con la drammatica realtà. Quest’edizione ha regalato ai suoi telespettatori emozioni e colpi di scena, e come ogni anno non sono mancate le discussioni. Dell’ultimo scontro sono stati protagonisti Antonio Zequila e Paola Di Benedetto: proprio lei ha voluto commentare in malo modo il comportamento del coinquilino, prima con alcuni compagni in cucina, e poi all’interno del confessionale.

Potrebbe interessarti anche –> Paola di Benedetto sul Coronavirus | “Per fortuna colpisce i vecchi”

GF VIP, Paola Di Benedetto attacca Antonio Zequila in confessionale

Antonio Zequila è finito nel mirino di Paola Di Benedetto, ex Madre Natura di “Ciao Darwin”, che sembra essere molto infastidita da alcuni comportamenti del coinquilino. In cucina con Patrick e Andrea Denver, Paola ha spiegato che dopo avere nominato Sara Soldati, apparentemente senza motivo, Antonio non faceva altro che tentare di avvicinarsi a lei. Patrick ha ammesso di non aver notato questa cosa, mentre Denver confermava l’intuizione di Paola. Quest’ultima è stata poi particolarmente dura in confessionale, dove parlando di Antonio ha detto: “Credo sia uno di quei finti buoni, che predicano bene e razzolano male. Sparlare e dire le peggio cose di Adriana, però poi calcolare una nomination sbagliata sacrificando Sara. E poi il giorno dopo chiedere scusa davanti a tutti, come suo solito, ad Adriana. Lo stesso discorso di Adriana: ti massacro, poi mi rendo conto di aver sbagliato e ti chiedo scusa in maniera plateale, perché lo devono vedere tutti”. Paola ha spiegato di non vedere traccia di nessuna sincerità nei gesti di Antonio, e crede che la vera natura di Zequila si veda sopratutto nei momenti di aggressività e impulsività del concorrente. “Tutti giochiamo per vincere, ma c’è modo e modo”, conclude la Di Benedetto.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!