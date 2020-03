Documentari di viaggio su Disney+: cosa vedere per viaggiare da casa

Cosa guardare da casa per viaggiare “dal divano”: i documentari di Disney+ arrivano oggi in streaming.

L’emergenza Coronavirus sta colpendo ancora molto duramente tutta l’Italia. Ogni giorno i numeri dei contagi e dei deceduti sono sempre alti. Anche se fortunatamente crescono anche i guariti. Siamo in una situazione di stallo, in cui siamo costretti a rimanere a casa per evitare l’aumento del contagio e per far sì che questa situazione si blocchi il prima possibile. Noi per fare la nostra parte dobbiamo rimanere a casa. #Iorestoacasa e da oggi, 24 marzo, è attivo anche il nuovo servizio di streaming di Disney+. Su questa piattaforma potrete vedere cartoni animati, film di animazione e anche documentari di viaggio.

Disney + i documentari da vedere

Su Disney + infatti vedrete moltissimi documentari grazie alla partnership con National Geographic. Essendo costretti a rimanere a casa chi ama viaggiare, ed è essenzialmente il pubblico a cui ci rivolgiamo, potrebbe faticare molto all’idea di non poter partire. Ecco allora che vi suggeriamo cosa vedere su Disney + a livello di documentari di viaggio.

Gordon Ramsey – Fuori Menù: questo è un documentario ad episodi. Una serie di appuntamenti con lo chef americano più famoso di sempre che parte per un viaggio alla scoperta di sapori pazzeschi e fuori dal comune. Ci porterà in un viaggio meraviglioso, Laos, Perù, Alaska, Marocco Hawaii… Insomma, una viaggio culturale e gastronomico al 100%.

Maya Tesori Nascosti: insieme all’esploratore del National Geographic, Albert Lin, potremo tuffarci in una avventura pazzesca nel cuore del Guatemala insieme ad altri 10 archeologi per andare alla scoperta di migliaia di siti archeologici nascosti ricchi di misteri e soprattutto di leggende da mozzare il fiato.

Stonehenge – Tra La Vita e la Morte: quando in Irlanda viene scoperto un nuovo e particolare sito archeologico, questo dona una luce tutta nuova e molto particolare al sito di Stonehenge. Si parte così in un viaggio misterioso, ricco di curiosità e cose da scoprire che nessuno si sarebbe mai aspettato.

Isola di Pasqua – Il Grande Mistero: altro documentario per volare verso l’Isola di Pasqua, ossia molto molto lontano da qui e da questa situazione un po’ particolare è questo. In questo viaggio ci interrogheremo su che fine hanno fatto i Rapa Nui, le popolazioni che vivevano qui e che hanno realizzato le famose e gigantesche teste?