Coronavirus, governo: “Misure restrittive fino a fine luglio” – VIDEO

Decreto anti Coronavirus oggi al vaglio del governo, dure sanzioni ed esercito per strada: “Misure restrittive possibili fino a fine luglio”.

Il decreto che verrà discusso in Consiglio dei Ministri oggi e che riordina i vari DPCM di queste settimane prevede sanzioni durissime dal punto di vista amministrativo e addirittura la possibilità di prolungare le misure restrittive fino a fine luglio.

Si parla di 28 ambiti di intervento nelle restrizioni che andranno attuate comunque “secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio”.

Tra gli interventi, dunque, ci sono la possibilità di prorogare i divieti sugli spostamenti fino al 31 luglio, con periodi di durata di un mese, e multe fino a 4mila euro per chi esce di casa senza le comprovate necessità note finora. Altre scelte forti riguardano l’uso dei militari e la possibilità di chiudere negozi, bar ristoranti, le attività produttive, gli uffici della Pubblica amministrazione mandando i lavoratori in smart working. Gli enti locali infine – come Regioni o Comuni – hanno la possibilità di modificare le misure governative per un periodo limitato di 7 giorni.