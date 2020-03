Coronavirus: conferenza stampa Conte del 24 marzo – VIDEO

Conferenza stampa del premier Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei Ministri: rese pubbliche le nuove decisioni sul Coronavirus.

Nel corso di una conferenza stampa, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato alcune delle decisioni prese oggi dal Consiglio dei Ministri riguardo il Coronavirus. L’attenzione era puntata soprattutto sulle misure restrittive delle prossime settimane.

“A breve terrò una conferenza stampa per aggiornarvi su quanto deciso dal Consiglio dei Ministri”, ha scritto su Facebook Conte, dando appuntamento alle ore 18.20 per una diretta.

La conferenza stampa in diretta di Giuseppe Conte

Nei giorni scorsi, il metodo delle dirette Facebook per rapportarsi con la popolazione e spiegare quelle che sono le decisioni del governo era stato criticato dalle opposizioni. L’attesa era per capire le decisioni del governo presieduto da Giuseppe Conte. Già dal primo pomeriggio si parlava di lockdown fino al 31 luglio con aggiornamento periodico delle misure prese. “Nulla di vero”, ha detto oggi in conferenza stampa il premier, ma “siamo in uno stato di emergenza nazionale fino al 31 luglio. Questo non significa che le misure verranno prorogate fino a quella data”. Erano inoltre attese restrizioni maggiori, l’intervento in strada dei militari e multe salate.

“Prevediamo nel decreto legge che io vada a riferire periodicamente al Parlamento”, spiega il presidente Conte nel corso della Conferenza stampa. Da quando si è appreso poco prima già domani il premier riferirà alle due Camere. Sul rapporto con le Regioni, il premier ha spiegato: “Prevediamo che i presidenti possano prendere anche decisioni più restrittive”. Per chi viola le misure restrittive, la multa prevista varia da 300 a 4mila euro: “Le forze dell’ordine stanno facendo un’attenta verifica, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste regole, che comportano anche nuove abitudini di vita”.