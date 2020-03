Coronavirus, l’Aifa dà il via libera all’antiretrovirale usato per l’Hiv

Per i pazienti affetti da Coronavirus sarà resa disponibile l’associazione di due farmaci, Lopinavir/Ritonavir, utilizzata e autorizzata per il trattamento di infezioni da Hiv.

L’Agenzia italiana del farmaco (Afa) ha reso disponibile in Italia per i soggetti che hanno contratto il Coronavirus l’associazione di due farmaci, il Lopinavir/Ritonavir, combinazione a dosi fissa utilizzata e autorizzata per il trattamento dell’infezioni da Hiv: in sostanza un antiretrovirale. Si tratta di un medicinale per uso ospedaliero ma che può essere utilizzato anche a casa.

La decisione era stata assunta già venerdì scorso dal comitato tecnico scientifico dell’Agenzia, per l’uso fuori indicazione, e oggi, anche alla luce della nuove evidenze di letteratura, è stata confermata.

Una nuova speranza per sconfiggere il Coronavirus

Un primo studio randomizzato su 199 pazienti con Coronavirus era stato effettuato a Wuhan, in Cina, per testare l’efficacia della combinazione Lopinavir/Ritonavir, e non aveva evidenziato differenze nel tempo al miglioramento clinico e nella mortalità. Ma i soggetti presi in esame erano a uno stadio di malattia avanzato, mentre i protocolli attualmente in uso presso i principali centri clinici, nonché le più recenti Linee guida SIMIT Lombardia, ne prevedono l’utilizzo in fasi più precoci e in pazienti meno compromessi.

“Al momento – si legge in una nota dell’Aifa – non sussistano ragioni sufficienti ad escludere dalla rimborsabilità l’associazione Lopinavir/Ritonavir per il trattamento dei pazienti Covid-19”. La stessa Aifa si impegna inoltre a monitorare costantemente tutte le nuove evidenze che si renderanno disponibili nel tempo.

