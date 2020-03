Benzinai chiudono per Coronavirus da mercoledì – VIDEO

Si ferma a causa del Coronavirus anche la distribuzione di carburanti: benzinai chiudono da mercoledì prima in autostrada poi altrove.

Stop alla distribuzione di carburanti prima in autostrada e poi via via ovunque, fino alla viabilità ordinaria. L’annuncio arriva in queste ore da Faib-Fegica-Figisc/Anisa in una nota.

Spiegano le organizzazioni dei gestori di carburanti: “Gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria”.

La motivazione non è solo di sicurezza sanitaria, ma anche di gestione economica di un servizio ormai non sostenibile. I benzinai sono chiari: “Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio”.