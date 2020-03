Alberto Sordi, chi era il padre Pietro Sordi: vita e storia del famoso musicista

Alberto Sordi, chi era il padre Pietro Sordi: tutte le informazioni sul musicista che morì prima del successo del figlio.

Di Alberto Sordi si conosce il lato artistico, molto meno la vita privata. Figlio di Pietro e di Maria Righetti, aveva altri tre fratelli. “Albertone” venerava la mamma, mentre del padre si hanno notizie più incerte. A raccontare un ritratto più completo della famiglia Sordi è Igor Righetti nel 2018 sul sito mese per mese, cugino dell’attore nonché storica voce di Radio 1 che negli anni ha parlato di faccende più private. Sordi infatti era estremamente riservato e diceva sempre di tenere per sé le cose che lo riguardavano, almeno finché sarebbe stato in vita.

Alberto Sordi, chi era il padre Pietro Sordi

Il papà di Alberto, Pietro, è morto nel 1940 quando Alberto non era diventato famoso. La famiglia ovviamente non poteva contare sul lavoro saltuario di Sordi, che all’inizio si manteneva come comparsa. Gli inizi della carriera sono stati per lui molto turbolenti, come aveva ricordato a Lietta Tornabuoni de La Stampa: “Ho ossessionato la gente, ho chiesto, cercato, insistito, colto tutte le occasioni, mi sono imposto con improntitudine. Nessuno ti regala mai niente: ci vuole costanza, passione, fatica, resistenza”.

Il papà Pietro, musicista, non era affatto contento – come dice Igor Righetti – che il figlio volesse diventare un attore, perché conosceva bene le difficoltà del mondo dello spettacolo. Infatti, quando il figlio si era ritirato nel 1936 dall’Istituto d’avviamento commerciale “Giulio Romano” di Trastevere, lo aveva mandato a Milano a lavorare dallo zio Pio Zocchi che aveva un’azienda di idraulica. Alberto non amava studiare, perché voleva inseguire il suo sogno: “Tu non diventerai mai un grande attore”, gli diceva il padre Pietro. “Bisogna lottare per affermarsi, per spiccare sugli altri – gli ripeteva – ed è difficile, non ti illudere”. Sordi diceva che il padre si era adattato a suonare il basso tuba, uno strumento di accompagnamento: “Ammirava gli altri – affermava – ma di sé non parlava mai”.