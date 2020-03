Alberto Sordi, chi era la mamma Maria Righetti: storia e curiosità

Maria Righetti è stata la madre di Alberto Sordi e la donna più importante della sua vita. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Se è vero che dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna, per Alberto Sordi questa è stata sua madre, Maria Righetti. Il grandissimo attore, autentico gigante del cinema italiano e internazionale, come noto non si è mai sposato, ma ha sempre avuto un rapporto molto forte e speciale, addirittura morboso, con sua madre. Conosciamola più da vicino.

Leggi anche –> Alberto Sordi, chi è: storia, vita privata e carriera del grande attore

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Ritratto di Maria Righetti

Maria Righetti, insegnante elementare (Sgurgola, 11 febbraio 1889 – Roma, 29 febbraio 1952), è stata senz’altro la donna più importante nella vita di Aòberto Sordi. Lo conferma anche Luca Manfredi, regista del film Permette? Aberto Sordi in onda stasera su Rai 1 (nella quale mamma Maria è interpretata da Paola Tiziana Cruciani): “Ho letto molte biografie su Sordi e in una di queste c’è la dichiarazione di Fellini che era presente quando morì sua madre. Si chiuse a chiave ventiquattro ore nella stanza dove c’era la madre senza fare entrare nessuno, mandando via persino gli uomini delle imprese funebri per poi farli tornare il giorno dopo”.

L’aneddoto riferito da Manfredi non è certo una novità: per anni se ne è scritto e discusso su tutti i quotidiani nazionali. Quello tra Alberto Sordi e sua madre è stato davvero un rapporto unico, fatto di grande complicità e sincerità. Mamma Maria è stata spesso una fidata consigliera dell’attore nelle sue relazioni amorose, e pare che sia stata proprio lei a dissuaderlo dal legarsi sentimentalmente all’attrice e doppiatrice Andreina Pagnani, data la loro enorme differenza di età: 22 anni l’uno, 36 l’altra. E col senno di poi Alberto le ha dato ragione…

Leggi anche –> Alberto Sordi non si è mai sposato: ecco perché lo ha fatto

Leggi anche –> Stasera in tv – Permette? Alberto Sordi: il film su Rai 1, oggi 24 Marzo

EDS