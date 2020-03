Valentin Amici | lui replica alle accuse | è guerra alla De Filippi

La vicenda Valentin Amici fa ancora parlare: Maria De Filippi aveva cacciato dall’accademia il ballerino, ritenuto troppo insolente. Lui risponde.

Continua a tenere banco la querelle Valentin Amici, con il ballerino eliminato a sorpresa dal talent show condotto da Maria De Filippi. Quest’ultima aveva mandato via il giovane dal programma, cacciandolo a tutti gli effetti. Era accaduto nel corso del terzo serale.

E tutto lasciava presagire al fatto che l’atteggiamento mostrato da Valentin avesse travalicato ogni limite. Successivamente sono spuntati fuori alcuni video che sembrano confermare questa ricostruzione, ovvero di un Valentin squalificato per intemperanze. Colpa dell’atteggiamento che questi ha avuto con chi ha lavorato a stretto contatto con lui. In particolare Natalia Titova, la sua insegnante, e la professionista Francesca Tocca. Con la quale si dice abbia avuto un rapporto anche personale e profond

Valentin Amici, una controversia imputabile al comportamento di lui

La Tocca però è sposata con Raimondo Todaro, e non a caso sono spuntate fuori delle voci che riferiscono di una loro crisi. Non sono mancate neppure accuse di omofobia rivolte allo stesso Valenti ad Amici. E nella fattispecie contro Javier. Ne viene fuori come il ballerino di origine rumena non avrebbe affatto assunto un comportamento consono e rispettoso all’interno dell’Accademia. E questo è il motivo per il quale la De Filippi lo ha cacciato una volta per tutte. Da par suo, Valentin ha gonfiato il petto sminuendo la sua uscita dal talent show. Nei giorni scorsi lui stesso ha scritto sul proprio profilo personale Instagram che sostanzialmente non gli importa nulla. “Avevo un solo scopo e l’ho centrato: quello di toccare il cuore della gente”.

