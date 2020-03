La Uefa ha appena annunciato con un comunicato ufficiale il rinvio a data da destinarsi delle finali di Champions ed Europa League.

E’ arrivata poco fa la decisione della Uefa in merito allo spostamento delle finali di Champions (anche femminile) ed Europa League. Il comunicato ufficiale è stato diramato nel tardo pomeriggio di oggi, 23 marzo 2020, attraverso il sito della stessa Uefa.

Non sono ancora state comunicate le date, complice l’incertezza genrale dovuta all’emergenza Coronavirus: inizialmente si era pensato al 24 giugno (Europa League) e 27 giugno (Champions League), ma ormai è confermato che non sarà così.

Il posticipo deciso dalla Uefa per cause di forza maggiore

“La Uefa – si legge nel comunicato ufficiale – riorganizzerà gli appuntamenti a causa della crisi sanitaria in corso in Europa. A seguito della crisi Covid-19 in Europa, la Uefa ha formalmente preso la decisione di posticipare le seguenti partite, originariamente previste per maggio 2020: Finale UEFA Champions League femminile, Finale UEFA Europa League, Finale UEFA Champions League”.

“Nessuna decisione – prosegue la nota – è stata ancora presa in date precise. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della teleconferenza tra le parti interessate del calcio europeo, presieduto dal presidente Uefa, Aleksander Ceferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato l’esame del calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito”. Ai tifosi, nelle circostanze date, non resta che aspettare.

