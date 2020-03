Stasera in tv – Stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 23 marzo

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, su RaiDue con le repliche di Stasera tutto è possibile con protagonista Stefano De Martino

RaiDue porterà in programmazione questa sera, lunedì 23 marzo, lo show con Stefano De Martino Stasera Tutto è Possibile in replica. Il programma ha riscosso tanto successo in autunno con lo stesso presentatore napoletano che ha svelato ai microfoni de “Il Corriere della Sera” di essere onorato per questa decisione di tornare in tv. Poi lo stesso compagno di Belen ha aggiunto: “Mi manca il mio lavoro, sogno un varietà”. Nella prima puntata troveremo Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i classici giochi del programma su RaiDue.

Stasera in tv – Stasera tutto è possibile, le curiosità

Al momento è tutto fermo a causa dell’emergenza Coronavirus con lo stesso De Martino che avrebbe dovuto iniziare le registrazioni della nuova edizione di Made in Sud con Fatima Trotta. L’appuntamento era per il 30 marzo, ma per ora bisogna aspettare. Questa sera non ci saranno gare, ma sarà soltanto un modo per intrattenere i telespettatori su RaiDue. Appuntamento così in prima serata per trascorrerla all’insegna del divertimento e di tante risate.