Stasera in tv – La vita è una cosa meravigliosa, la trama e il cast

Stasera in tv – La vita è una cosa meravigliosa, la trama...

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, con La vita è una cosa meravigliosa: ecco la trama e il cast del film

Torna l’appuntamento questa sera, lunedì 23 marzo, su Canale 5 con il film “La vita è una cosa meravigliosa” della regia di Carlo Vanzina diretto nel 2010. Tra gli attori principali ci sono Gigi Proietti, Enrico Brignano, Vincenzo Salemme, Maurizio Mattioli e Nancy Brilli. La pellicola è ambientata nell’alta borghesia romana s’alternano le storie dei vari personaggi. Cesare (Enrico Brignano) è un poliziotto che si occupa alle intercettazioni e trova delle verità scomode nei confronti della fidanzata. Poi c’è Claudio (Gigi Proietti), che è chirurgo molto stimato, ma suo figlio (Carlo Fabiano) e la moglie (Nancy Brilli) lo mettono sempre in pericolo con storie bizzarre.

Stasera in tv – La vita è una cosa meravigliosa, il finale

Poi c’è Antonio (Vincenzo Salemme) che è il migliore amico di Claudio, che è un importante bancario ma che è coinvolto in giri finanziari. Tutti i protagonisti si rendono conto, però, che la vita è una cosa meravigliosa. Appuntamento da non perdere con il film, La vita è una cosa meravigliosa in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 23 marzo.