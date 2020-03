Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, con la raccolta di C’era una volta Vigata con il film dal titolo La concessione del telefono.

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 23 marzo, in prima serata su RaiUno con una nuova raccolta C’era una volta Vigata, tratta dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri con il film dal titolo La concessione del telefono. Il racconto risale a fine 1800 per scoprire da vicino le vicende di Pippo Genuardi, commerciante di legnami di Vigata. Storico donnaiolo, sempre in cerca di guai, ma poi si calma dopo le nozze di Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più facoltoso di Vigata. Ma lo stesso Pippo cerca ancora di mettersi nei guai dalle accuse dello Stato che lo considera un ribelle, e quelle di Don Lollò, che teme voglia truffarlo.

Stasera in tv La concessione del telefono – C’era una volta Vigata

Diretto da Roan Johnson nel film troviamo un cast composto da: Alessio Vassallo, Thomas Trabacchi, Federica De Cola, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Corrao Guzzanti, Fabrizio Bentivoglio, Ninni Bruschetta, Michele Di Mauro, Antonio Alveario, Sergio Vespertino, Emmanuele Aita, Alessandro Schiavo, Francesco Brandi, Giuseppe Provinzano. Appuntamento da non perdere questa sera, 23 marzo, con il film C’era una volta Vigata.