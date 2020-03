Dalla quarantena arrivano le lezioni di cucina di Massimo Bottura, lo chef pluripremiato dell’Osteria Francescana di Modena.

Chi ha tanto tempo libero durante la quarantena per il Coronavirus può approfittare delle lezioni di cucina che il grande chef Massimo Bottura offre gratuitamente a tutti sul suo profilo Instagram. Un’occasione per alleggerire questo isolamento forzato e imparare l’arte culinaria da un vero maestro.

Bottura con la sua Osteria Francescana di Modena si è affermato come uno dei migliori chef al mondo. Proprio la sua Osteria Francescana è stata premiata come miglior ristorante al mondo secondo la prestigiosa classifica dei World’s 50 best restaurants nel 2016 e nel 2018.

Dalla quarantena le lezioni di cucina di Massimo Bottura

A causa della quarantena per il Coromavirus siamo tutti costretti a restare a casa e ci tocca rinunciare anche a una cena o a un pranzo in un buon ristorante, di quelli guidati da uno chef famoso. Sono piaceri di lusso che una volta ogni tanto ci si può concedere ma che in questi mesi sono assolutamente tabù. Siamo obbligati, ed è giusto così, a restare a casa, possiamo uscire solo per fare la spesa e acquistare prevalentemente generi di prima necessità e adattarci alle restrizioni di questo momento difficile, ma che passerà, speriamo presto.

Nell’attesa, per combattere la noia o scacciare l’ansia e le preoccupazioni che l’emergenza sanitaria sta inevitabilmente creando in molti di noi, possiamo dedicarci a tutte quelle attività e hobby che avremmo sempre voluto fare ma per mancanza di tempo abbiamo rimandato. In molti si stanno dedicando alla cucina, per coccolarsi con piatti golosi e affinare le proprie abilità culinarie. Cucinare è anche un buon modo per prendersi cura di sé e scaricare l’ansia. Può essere una vera e propria terapia.

Ancora meglio, poi, se a darci lezioni di cucina è un grande chef come Massimo Bottura.

Il grande chef modenese ha deciso di offrire lezioni gratis di cucina su Instagram. Un modo utile e positivo per occupare il tempo e allontanare le preoccupazioni di questo periodo straniante che nessuno mai ha sperimentato finora.

L’appuntamento con le lezioni di cucina su Instagram di Massimo Bottura si chiama “Kitchen Quarantine” e viene trasmesso tutte le sere alle ore 20.00. Con l’invito a “stare a casa” e prendersi cura di se stessi, lo chef aiuta tanti italiani a passare il tempo con lui e i suoi consigli ai fornelli.

L’idea è venuta a sua figlia, Alexa, che è videomaker e riprende il padre mentre prepara i suoi piatti deliziosi in compagnia di tutta la famiglia, insieme alla moglie Lara e al figlio Charlie. I video sono girati ovviamente all’interno della casa dello chef, anche lui come tutti noi in quarantena, direttamente dalla sua cucina.

Bottura ha spiegato: “Quello che vogliamo fare è condividere con il pubblico come si sta insieme chiusi in casa, facendo quello che l’emergenza ci ha tolto”.

Massimo Bottura aveva chiuso i suoi tre ristoranti di Modena, Osteria Francescana, Casa Maria Luigia e La Franceschetta, già lo scorso 10 marzo, prima ancora della definitiva chiusura di tutti i bar e ristoranti da parte del governo. Una decisione difficile, ma necessaria per proteggere la salute dei clienti. La riapertura dei ristoranti era stata fissata per il 3 aprile, data di fine della quarantena in Italia, ma vista la situazione attuale, ancora di piena emergenza, è molto probabile che la quarantena sia prorogata.