Cosa fare durante la quarantena: le mostre da vedere online su Google Arts&Culture



Dal divano di casa si possono ammirare i più grandi capolavori dell’arte mondiale. La cultura e l’arte entrano in rete consentendo tour virtuali di musei e mostre. I più grandi musei del mondo e d’Italia propongono visite virtuali e la possibilità c’è anche per mostre monografiche di grandi pittori. Si tratta di mostre digitali in cui poter vedere da vicino opere di immensi artisti come Michelangelo, Da Vinci, Monet, Klimt, Van Gogh e molti altri. Si tratta di Tour virtuali gratuiti proposti da Google Arts& Culture, la raccolta online di opere d’arte esposte in tantissimi musei del mondo.

Mostre digitali gratuite: cosa vedere online

Grazie alla tecnologia le distanze si annullano e con un solo click restando comodamente seduti sul divano di casa potrete viaggiare fra musei di ogni parte del mondo. In questo momento storico in cui bisogna stare a casa per evitare la diffusione del coronavirus e tutelare così la salute nostra, dei nostri cari e di tutta la comunità, internet diventa un preziosissimo mezzo che ci mette in comunicazione e ci fa viaggiare. Grazie a Google Arts&Culture abbiamo infatti il lusso di ammirare capolavori mondiali raccolti in mostre digitali, possiamo fare tour virtuali delle mostre proposte sul portale artistico di Google.

Faces of Frida

Una collezione digitale delle opere della pittrice messicana con in più moltissimi oggetti appertenuti a Frida, come fotografie, lettere con Diego Rivera e Tina Modotti, pagine del suo diario, abiti e molto altro. La mostra è stata voluta da Google Arts e raggruppa 33 musei sparsi nel mondo.

Gustav Klimt

La mostra dedicata all’artista austriaco ‘Klimt e il Palazzo Stoclet’ è dedicata all’opera creata per il Palazzo Stoclet di Bruxelles, ovvero il famoso albero della Vita. Questo fregio realizzato con l’arte musiva è stato preceduto da cartoni preparatori oggi conservati a Vienna. Inoltre su Google Arts potrete visitare online il museo del Belvedere di Vienna che ospita la più grande collezione di opere di Gustav Klimt tra cui il celebre Bacio.

Michelangelo

Le opere del grande pittore e sculture italiano viste in una prospettiva inedita. E’ questa la mostra ‘Michelangelo from behind- masterworks in a new perspective’ proposta da Google Arts&Culture in cui le scultire delle Cappelle Medicee sono state fotografate in bianco e nero permettendo di ammirare numerosi dettagli.

Claude Monet

La grande mostra ‘Monet è stato qui’ su Google Arts&Culture è ispirata alla mostra ‘The Credit Suisse Exibition: Monet &Architecture’che ripercorre i luoghi che hanno ispirato le opere dell’artista francese. Un modo per scoprire l’Europa e per vederla con gli occhi del grande pittore impressionista. Inoltre curiosità, gli zoom sulle opere e la possibilità di visitare i musei che ospitano i capolavori di Monet come l’Orangerie di Parigi.

Salvador Dalì

Se volete conoscere il genio visionario di Dalì, ‘Salvodor Dalì in Spain’ è la mostra che fa per voi. Fotografie e testi vi faranno vedere e capire il grande pittore surrealista per permettervi di comprendere poi meglio le sue opere. Potrete po ammirare i suoi capolavori con i toru virtuali nei più grandi musei del mondo che ospitano le sue opere come il Museu Nacional d’Art de Catalunya.

Vincent Van Gogh

La mostra Vincen Van Gogh’s love lifa punta l’attenzione sull’aspetto più romantico delle opere dell’artista olandese. Conoscere le passioni e gli amori di Van Gogh permette di comprendere meglio il suo mondo e i suoi dipinti. Le sfortune nelle relazioni furono una costante che ha condizionato la sua arte. Dopo aver visto questa mostra cliccate sul Van Gogh Museum di Amsterdam per un tour virtuale dove poter ammirare tutte le opere del grande artista.

Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci, l’immenso genio italiano, è una continua scoperta di infinite declinazioni. La mostra Leonardo da Vinci and Nature riporta le sue opere pittoriche alla Natura creando un suggestivo legame. Accompagnati da un guida in francese che vi farà immergere con suoni della natura e le opere di Leonardo in un mondo affascinante. A Leonardo Da Vinci è dedicata anche un’altra mostra su Google Arts&Culture: Leonardo da Vinci Engeener in cui potrete scoprire tantissime invenzioni dell’artista.

Edouard Manet

Su Google Arts&Culture potrete ammirare la mostra ‘Manet’d Model: the story behind a Famous Face’che vi offrirà un punto di vista originale sull’artista francese. Questa collezione vi permetterà di scoprire chi erano le modelle dei quadri di Manet, come le trovava e quali erano le sue preferite. Una carrellata di ritratti di donne per scoprire di più sull’artista maestro del pre-impressionismo. POtret poi inoltre visitare alcuni musei che ospitano opere di Manet.