Morto Leonardo Marchi | ucciso dal Covid-19 | altra vittima tra i medici

Il dottor Leonardo marchi, infettivologo di Cremona, è l’ultima delle vittime da Coronavirus tra il personale sanitario in Italia. Numeri allarmanti.

A Cremona è morto il dottor Leonardo Marchi, medico infettivologo per lungo tempo in passato alla direzione della Casa di Cura San Camillo della città lombarda. Lo rende noto la Federazione Nazionale Ordine dei Medici (Fnomceo).

LEGGI ANCHE –> Ragazza 20enne positiva al Coronavirus con sintomi del tutto diversi

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | deputato sorpreso a correre e denunciato | “Non sapevo”

Marchi aveva 64 anni, era sposato ed aveva due figlie. Purtroppo fa parte del novero delle morti che hanno colpito medici in attività a causa del Coronavirus. In totale ora i professionisti del settore sanitario deceduti ammontano a 18. E sono in totale 4824 le persone infettate per via del Covid-19 e che lavorano nel settore sanitario.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Farmaco anti Coronavirus | l’Aifa prenderà una decisione oggi

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Lombardia | obbligo misurare la febbre al supermercato Coronavirus Italia, i contagi di medici ed infermieri sono il doppio della Cina

Lo rende noto l’Istituto Superiore di Sanità, per il quale la forza lavoro ospedaliera che ha contratto il Coronavirus facendo il proprio lavoro è pari al 9% dei contagiati in Italia. Al momento i casi di malattia ammontano a 59.138 con 5.476 morti. Rispetto alla Cina, i contagi di medici ed infermieri sono il doppio.