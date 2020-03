Michelle Hunziker, tranquillizza i fan: “Sono fuori pericolo” – VIDEO

Michelle Hunziker ha tranquillizzato i suoi fan spiegando che l’esito del tampone per il Coronavirus è stato negativo e sta bene.

La scorsa settimana abbiamo appreso della positività di Piero Chiambretti e della madre Felicita. Purtroppo per il conduttore, ancora ricoverato in ospedale, la madre non è sopravvissuta a contagio. Mediaset nei giorni scorsi ha avvisato circa 400 persone del potenziale rischio di contrazione del Coronavirus. Tra queste ci sono anche gli ospiti che hanno partecipato all’ultima puntata del suo programma.

In studio da Chiambretti c’era anche Michelle Hunziker. In questi giorni sono stati numerosi i fan che le hanno scritto per sincerarsi delle sue condizioni e la conduttrice svizzera li ha rassicurati. Pare infatti che le sue condizioni di salute siano ottimali e che l’esito del tampone sia stato negativo. In uno degli ultimi post della soubrette si legge: “Ciao, no grazie a Dio sono fuori pericolo. Penso tanto a Piero…gli voglio molto bene”.

