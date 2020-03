Madonna irriconoscibile, nuda nella vasca: “Con il Coronavirus tutti uguali”

Madonna, nuda nella vasca da bagno, commenta la tragedia della pandemia in corso: “Il coronavirus è il grande livellatore”. I followers non apprezzano.

“Il Covid-19 non fa discriminazioni”. E’ la didascalia che la cantante italoamericana Madonna ha scritto accanto ad un nuovo video postato su Instagram, che la ritrae completamente nuda dentro ad una vasca di bagno piena di petali di rosa. L’artista. 61 anni, ha scelto un modo davvero originale per commentare la pandemia che sta seminando il terrore negli ultimi mesi: “Non importa quanto sei ricco, famoso, divertente o intelligente, dove vivi, quanti anni hai e quali storie meravigliose sai raccontare”, scrive la popstar: “Lui è il grande livellatore”. Circondata da candele accese, con un sottofondo strumentale Madonna recita il suo monologo mentre si tiene aggrappata ai rubinetti della vasca da bagno: “Ci ha reso tutti uguali. Come dicevo ogni sera alla fine di Human Nature, siamo tutti sulla stessa barca. Quando la barca affonda, affondiamo tutti assieme”.

Visualizza questo post su Instagram No-Discrimination- Covid-19!! #quarantine #covid_19 #staysafe #becreative #brianeno Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 22 Mar 2020 alle ore 8:27 PDT



Madonna nuda nella vasca da bagno, i followers non apprezzano il messaggio

Uno scatto pubblicato subito dopo il video ritrae il primo piano della cantante, che dentro alla vasca da bagno tiene in mano due rose, una rossa e una nera. Sia la foto sia il video hanno suscitato pareri discordanti tra i followers della star: in molti hanno condiviso il suo pensiero, ma altrettanti hanno criticato il concetto di “virus livellatore” e non sono d’accordo con il tentativo di Madonna di “romanticizzare” la tragedia in corso: “I poveri soffriranno comunque sempre di più”, scrivono. Ma non è il solo video che la popstar italoamericana ha condiviso da quando ha iniziato il periodo di auto isolamento. Pochi giorni fa ne ha postato altri: in uno cantava in bagno, con una spazzola al posto del microfono, in un altro sedeva alla macchina da scrivere intenta a raccontare “la sua quarantena”. In un altro ancora era a letto in compagnia del nuovo fidanzato, il giovane ballerino Ahlamalik Williams, e la figlia Mercy James.

