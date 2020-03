Lucia Bosé morta di Coronavirus: il ricordo del figlio Miguel – VIDEO

L’attrice italiana Lucia Bosé morta di Coronavirus: il ricordo del figlio Miguel, noto cantante, che su Twitter le dedica parole commosse.

Aveva 89 anni Lucia Bosé, l’attrice italiana che a fine anni Quaranta divenne famosa al grande pubblico dopo aver vinto Miss Italia, e per una serie di film alla cui regia c’erano Luchino Visconti e altri maestri del nostro cinema.

L’annuncio della morte, avvenuta dopo il contagio da Coronavirus, è stato dato dal figlio, il noto cantante Miguel Bosé, su Twitter: “Cari amici… Vi informo che mia madre Lucía Bosé è appena morta. È già in un posto migliore”.

Il cantante ha successivamente ricondiviso un video pubblicato da RTVE in cui si vede l’attrice scomparsa in un vecchio filmato insieme all’ex marito, il torero Luis Miguel Dominguín, e a Miguel Bosé ancora bambino. Qualche minuto fa, il nuovo tenero omaggio alla madre che non c’è più: “Ti portiamo nel nostro cuore cara Mami. Un bacio da tutta la famiglia”.