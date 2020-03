Live non è la D’Urso, Paolo Brosio si addormenta in diretta – VIDEO

Live non è la D’Urso, Paolo Brosio si addormenta in diretta –...

Durante l’ultima puntata di ‘Live non è la D’Urso’ Paolo Brosio è stato protagonista di un incidente in diretta: il giornalista si è addormentato.

Da giorni Paolo Brosio si espone per rivendicare la necessità per gli italiani di partecipare alla vita religiosa. La chiusura necessaria delle chiese, infatti, ha comportato un radicale cambiamento nelle vite dei cattolici professanti. In molti se ne sono lamentati, chiedendo che almeno le parrocchie rimanessero aperte per una preghiera solitaria o per una confessione.

Il giornalista è stato protagonista di una radicale conversione negli anni passati. Andato nel luogo di culto mariano bosniaco –Medjugorje– Paolo è tornato radicalmente cambiato nello spirito e negli atteggiamenti. Da anni si batte per testimoniare la veridicità delle visioni dei veggenti e per spiegare al mondo cosa succede da quelle parti.

Ieri, a Live non è la D’Urso, Paolo Brosio era stato chiamato a commentare la decisione di alcuni parroci di riaprire le chiese per i fedeli che avessero l’esigenza di recarvisi per una preghiera. Da giorni i vari sacerdoti si sono attrezzati per celebrare la messa in diretta social, così da permettere ai parrocchiani di parteciparvi a distanza. Un modo per stare loro vicino che, affiancato all’apertura delle parrocchie durante la settimana, ristabilisce in parte la routine.

Prima che potesse dire la sua, però, Paolo ha ceduto alla stanchezza. Quando la D’Urso si apprestata a passargli la parola ha notato dall’immagine del collegamento che l’ospite si era appisolato. Stupita, la conduttrice ha sottolineato con divertimento la cosa: “Paolo? Ma si è addormentato? Si è addormentato Paolo, shhh!”. Sentite le parole di Barbara, Brosio si è destato dal sonno e si è messo a ridere.