Little Big Italy: anticipazioni puntata 23 marzo 2020

Little Big Italy: tutte le informazioni sul programma condotto da Francesco Panella per trovare i migliori ristoranti italiani nel mondo.

Nuova settimana e nuovo appuntamento con Little Big Italy, il programma condotto da Francesco Panella, ristoratore di lungo corso che danni si occupa del locale di famiglia “Antica Pesa” a New York. Come in ogni puntata il conduttore si farà guidare da tre expat italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante preferito: chi vincerà la competizione conquisterà un buono per mangiare nel suo ristorante preferito.

Little Big Italy: anticipazioni

Questa settimana Panella sarà a Dallas, per ospitare tre connazionali che lo porteranno appunto nel proprio ristorante preferito. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana?Una lotte impari quella con il Commissario Montalbano – Rete di Protezione che ha conquistato 9.497.000 spettatori pari al 33.2% di share. Su Canale 5 Lo Stagista Inaspettato ha raccolto davanti al video 2.295.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 – dalle 21 alle 23.41 – Speciale Tg2 – Coronavirus, Settimana decisiva ha interessato 1.142.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Harry Potter e la Pietra Filosofale ha intrattenuto 3.690.000 spettatori (14.2%). Su Rai3 Carol ha ottenuto 589.000 spettatori pari al 2%. Su Rete4 Speciale Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.471.000 spettatori con il 6.3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 396.000 spettatori con uno share dell’1.6%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha ottenuto 370.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Little Big Italy ha realizzato 534.000 spettatori con uno share dell’1.8%.

Nel cuore del Texas, Francesco Panella riuscirà a trovare il miglior ristorante italiano?

Come sempre le prove saranno tre: i la scelta dell’expat, il piatto forte dello chef e un fuori menù o “voglia” scelto da Francesco. Alla fine di ogni pasto ci saranno i voti, da 1 a 5 gettoni per ogni piatto a cui si aggiungerà il voto segreto di Francesco sull’italianità.