Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: trama, cast, curiosità

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: torna su Italia Uno il terzo capitolo della saga del mago più famoso del mondo.

Dopo il grande successo dei primi due film della saga andati in onda la scorsa settimana, in questa che sta per iniziare prosegue il progetto di Italia Uno di far sentire meno soli coloro che stanno vivendo la quarantena per il Coronavirus riproponendo da capo tutta la sa del mago più famoso del mondo.

Questa sera alle 21.25 su Italia Uno andrà in onda Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, film del 2004 diretto da Alfonso Cuarón e basato sull’omonimo libro scritto da J.K. Rowling.

Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban: trama

Harry sta per cominciare il terzo anno a Hogwards, ma Arthur Weasley – il papà del suo amico Ron che lavora al Ministero della magia – lo avvisa che un pericoloso criminale e seguace di Voldemort, Sirius Black (Gary Oldman), è evaso dalla prigione di Azkaban e lo vuole uccidere. Il preside della scuola Albus Silente mette sotto sorveglianza il castello, invaso dai Dissenatori, una specie di corpo di guardia della terribile prigione che succhia l’anima ai detenuti con un bacio.

Tra le tante novità di questo anno c’è il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure Remus Lupin, un’insegnante particolarmente amato da Harry e dai suoi amici, che nasconde un segreto.

Nel frattempo Harry comincia a sapere delle cose sul passato di Sirius Black: sa che è il suo padrino, nonché amico dei suoi genitori, che apparentemente aveva tradito per consegnarli a Voldemort. La realtà però non è quello che sembra e la verità è ben lontana dalla storia che si è tramandata negli anni.

Cast

Oltre ai soliti tre protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, ed Emma Watson in questo terzo capitolo ci sono dei nuovi attori, tutti come sempre inglesi. Michael Gambon sostituisce Richard Harris nel ruolo di Albus Silente (Harris infatti è scomparso nel 2002 prima di vedere il film distribuito al cinema). Nei panni di Sirius Black, il prigioniero evaso da Azkaban, c’è Gary Oldman. Ancora una volta invece Alan Rickman interpreta Severus Piton.

Curiosità

Gary Oldman ha accettato il ruolo soprattutto per motivi economici, dato che non lavorava da più di un anno.

Per contratto Alfonso Cuaròn non doveva dire parolacce davanti ai ragazzi. Inoltre il regista ha chiesto agli attori di scrivere un saggio sui loro personaggi: Emma ha consegnato consegnò un saggio di 16 pagine, Daniel una pagina e Rupert niente, dicendo che anche Ron avrebbe fatto così.