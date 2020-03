GF Vip | Antonella Elia contro Paolo Ciavarro e Licia Nunez: “Siete patetici”

Antonella Elia torna a far parlare di sé al Grande Fratello Vip, attaccando i concorrenti Paolo Ciavarro e Licia Nunez. Li giudica patetici e troppo deboli.

La scorsa notte i concorrenti della casa del Grande Fratello Vip Andrea Denver, Sossio Aruta e Antonella Elia volevano fare uno scherzo agli altri concorrenti. Eppure Patrick Ray Pugliese li ha subito fermati, sostenendo che non si possono fare scherzi dopo un determinato orario. Inoltre Patrick ha ricordato loro che Licia Nunez e Paolo Ciavarro soffrono di tachicardia e, svegliarli di colpo per uno scherzo, potrebbe essere un problema. Ma Antonella non l’ha presa bene

Quando la Elia si è messa a letto si è sfogata con Sossio e Paola Di Benedetto, criticando Paolo Ciavarro e Licia Nunez. “No ma questi due sono patetici. Questa cosa della tachicardia…Ma dai…Adesso sono così deboli?”, queste parole però hanno trascinato Antonella davanti alle critiche a causa della mancanza di empatia per gli altri concorrenti. Sempre parlando con Paola e Sossio, Antonella ha rivelato di voler fare uno scherzo alla sua rivale più grande nella casa del GF Vip, Fernanda Lessa. “Io vorrei rovesciare il cassonetto della monnezza sul suo letto…“. Sossio le ha consigliato di aspettare qualche giorno, ma Antonella ha ribattuto: “Ok, ma no facciamolo prima della diretta di mercoledì perché poi quella è capace di non farci dormire tutta la notte…Per carità…Se dobbiamo farlo facciamolo domani…“.

Il patto tra Sossio Aruta e Antonio Zequila

Sossio Aruta ha confessato a Antonella Elia di aver fatto un patto con Antonio Zequila: “Ho fatto un patto con lui per non fare scherzi notturni…Non si possono più fare…” Ma Antonella ha contestato apertamente il patto: “Tu hai fatto dei patti con lui? Ma chi è Antonio? Ma chi cavolo è lui? Vabbè lasciamo perdere…Niente più scherzi la notte…“. Che Antonellina si sia arresa così facilmente?

