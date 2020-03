Franco Battiato: i 75 anni del cantante catanese – VIDEO

Omaggio a Franco Battiato, i 75 anni del cantante catanese: l’esordio e i grandi successi, i suoi classici, il nuovo disco e la malattia.

Compie oggi 75 anni Franco Battiato, uno dei Maestri della musica italiana contemporanea. La sua musica ha segnato più di una generazione e di recente è uscito un suo inedito che accompagna un album live.

Leggi anche –> Franco Battiato: esce il nuovo album, ma quali sono le sue condizioni?

Dopo una lunga ed intensissima carriera, il cantautore di Milo si è ritirato dalle scene all’improvviso. Un mistero in questi mesi sono state le sue condizioni di salute tra smentite e voci incontrollate che si sono diffuse.

Leggi anche –> Franco Battiato, apprensione tra i fans: i dubbi sulla sua salute e le smentite

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

I 75 anni di Franco Battiato, Maestro della musica d’autore

L’ultimo disco ‘Torneremo ancora’, andato subito in testa alla classifica degli album più venduti, contiene 14 classici reinterpretati dalla Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta da Carlo Guaitoli, e l’inedito che dà il titolo al disco. Ma la sua carriera è davvero immensa.

Dai grandi successi come ‘Cuccurucucù’, ‘Voglio vederti danzare’, ‘Summer on a solitary beach’ e ‘Bandiera bianca’, passando per ‘La cura’ e ‘La prospettiva Nevskji’, il cantautore di Milo ha scritto alcune delle più belle pagine della musica d’autore italiana degli ultimi 40 anni, fino a brani più recenti, come ‘Tutto l’universo obbedisce all’amore’, in duetto con Carmen Consoli, o Passacaglia, scritto insieme a Manlio Sgalambro, filosofo e suo collaboratore.