Coronavirus: morto don Fausto Resmini, parroco degli ultimi

Don Fausto Resmini, parroco degli ultimi, morto nella notte a causa del Coronavirus: chi era il prete impegnato al fianco dei più deboli.

Classe 1952, parroco dal 1978, è morto oggi don Fausto Resmini. Aveva 68 anni. Il prete era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Sant’Anna di Como, dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

Da sempre al fianco degli ultimi, era cappellano delle carceri dal 1992. Era inoltre presidente dell’Associazione Psicologia Psicoterapia “Il Conventino” e di Conventino Adozioni dal 2009.

Chi era don Fausto Resmini, prete degli ultimi

Parroco a Sorisole, don Fausto Resmini aveva fondato la Comunità don Milani per il recupero dei minori “difficili” e nel 1990 il Servizio Esodo e l’Associazione in-strada. Con queste ultime due associazioni si occupava in particolare dei più poveri e degli emarginati. Con il suo impegno, era riuscito ad acquistare un camper per la distribuzione dei pasti e aveva a disposizione una quarantina di posti letto.

Dopo i primi casi di Coronavirus, ha deciso di non abbandonare chi aveva maggiore bisogno. La sua comunità oggi ne annuncia il decesso: “Ha combattuto fino alla fine contro questo virus così tremendo. Se ne è andato nel silenzio e nella solitudine della notte, proprio come molti uomini vissuti in strada di cui lui si è preso cura nel suo ministero”. Anche la sua parrocchia pubblica una foto del sacerdote, chiedendo “una preghiera per lui”.