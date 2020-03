Coronavirus Italia | altri due medici morti | numeri allarmanti

Ci sono due medici morti nel pieno dell’emergenza Coronavirus Italia. Ed i casi di contagio tra gli operatori sanitari ed ospedalieri adesso spaventano.

In tanti si stanno dando da fare nell’ambito della drammatica vicenda Coronavirus Italia per cercare di curare i malati e di alleviare le loro sofferenze.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | il bollettino dello Spallanzani | “I malati di oggi”

Ma tutto questo porta gli stessi professionisti del settore sanitario ad esporsi in prima persona al rischio di restare contagiati. E non mancano anche le vittime. Giunge infatti notizia di altri due morti tra i medici in particolare. Uno è il professor Leonardo Marchi, infettivologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Camillo a Cremona. Della sua scomparsa ha parlato la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

LEGGI ANCHE –> Vaccino Coronavirus | dalla Russia “Sappiamo quando sarà pronto”

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, la denuncia del primario: “Tamponi ai calciatori e non ai medici”

Coronavirus Italia medici morti, i numeri ora fanno paura

L’altra vittima, deceduta appena prima, è il dottor Manfredo Squeri, da un pò di tempo in pensione. Era medico ospedaliero e lavorava come responsabile del reparto di Medicina alla Casa di cura ‘Piccole Figliè di Parma’, struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Il dottor Squeri faceva parte del vasto plotone di professionisti del settore medico richiamati proprio dalla pensione per dare una mano al personale regolare, fortemente provato dalla emergenza Coronavirus Italia. E nel nostro Paese si apprende anche che i casi di medici ed infermieri infettati dal Covid-19 nel corso del loro lavoro estenuante in ospedale ammonta a 4824. Si tratta del doppio dei lavoratori del settore rimasti contagiati in Cina, che è molto più vasta dell’Italia.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus news | polizia sventa orgia in piena quarantena